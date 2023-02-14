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13:14, 14 февраля 2023Ценности

Популярная актриса едва не оголила грудь на красной дорожке

Популярная актриса Лили Джеймс едва не оголила грудь на премьере фильма в Лондоне

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Популярная британская актриса Лили Джеймс едва не оконфузилась на красной дорожке. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «При чем тут любовь?» в Лондоне, в котором сыграла одну из главных ролей. Так, для мероприятия звезда телесериала «Война и мир» выбрала зеленое облегающее платье, оформленное высоким разрезом сзади. Однако во время позирования перед фотографами Джеймс пришлось придерживать декольте наряда, поскольку оно стало сползать вниз, частично оголив ее грудь. На размещенных фото видно, что под платьем находится белый корсет с бретелями.

Также образ актрисы дополняли серебристые туфли на высоком каблуке, нюдовый макияж и «пляжная» укладка.

В декабре 2022 года британская модель Оливия Арбен появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. 25-летняя манекенщица пришла на красную дорожку премии British Fashion Awards. Арбен пришлось весь вечер закрывать двумя руками обнаженную грудь, поскольку ее ярко-красное платье было оформлено спереди огромным вырезом.

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Мария Винар
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