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02:25, 14 февраля 2023Бывший СССР

В Купянске рассказали о поддержке местными жителями России

AFP: житель Купянска Тимошенко заявил, что многие жители города поддерживают Россию

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Многие жители Купянска Харьковской области, который сейчас контролируется украинскими войсками, поддерживают Россию. Об этом агентству France Press (AFP) рассказал местный таможенник Александр Тимошенко, сообщает РИА Новости.

По словам Тимошенко, между теми, кто поддерживает украинскую власть, и теми, кто хочет, чтобы город оказался под контролем России, сохраняются трения. «Есть много людей, которые поддерживают Россию», — заявил житель Купянска.

Когда город был под контролем России, «повсюду» стояли блокпосты, однако мирным жителям не причиняли вреда, добавил Тимошенко.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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