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21:23, 14 февраля 2023Россия

Военный аналитик объяснил появление неопознанных летающих объектов над Китаем

Военный аналитик Леонков назвал появившиеся над Китаем НЛО тепловыми ловушками самолета
Алексей Леонков

Алексей Леонков. Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

Военный аналитик Алексей Леонков в беседе с РИА Новости объяснил появление неопознанных летающих объектов над Китаем. Он назвал НЛО отстрелянными тепловыми ловушками военного самолета.

«Больше всего данные светящиеся и затем затухающие объекты похожи на ложные тепловые цели, которые отбрасывает летящий по прямой на большой высоте военный самолет», — указал эксперт, добавив, что этим объясняется их линейное расположение и постепенное затухание.

Ложные тепловые цели являются специальными пиротехническими ловушками, которые отстреливаются с борта самолета и выделяют большое количество тепла. На них реагируют ракеты с инфракрасными головками самонаведения.

По словам Леонкова, что это был за самолет и с какой целью отстреливал ловушки, непонятно, вероятно, это были учения или испытания военной техники. Также аналитик допустил, что появившиеся объекты могли быть фейерверками или репетицией светового шоу дронов.

Ранее сообщалось, что жители города Цицикар маньчжурской провинции Китая Хэйлунцзян заметили НЛО, который пролетел в небе цепочкой из светящихся шаров. Очевидцы подчеркнули, что объекты не были похожи на обычного воздушного змея, и загорались один за другим.

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Марина Совина
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