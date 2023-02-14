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20:32, 14 февраля 2023Силовые структуры

Четверо россиян отвезли двоих мужчин в лес и вымогали полмиллиона рублей

В Иркутске четверо мужчин похитили двоих россиян и вымогали полмиллиона рублей

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Иркутске предъявили обвинения четверым местным жителям за похищение двоих мужчин и вымогательство. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, вечером 5 января около дома на улице Миронова фигуранты затащили потерпевших в автомобиль и вывезли в лес. Там они стали угрожать жертвам расправой и вымогать полмиллиона рублей. В итоге мужчины отдали всю сумму и были отпущены.

Вскоре злоумышленников задержали. Двоих поместили в СИЗО, одного — под домашний арест, а вопрос об аресте последнего решается в настоящий момент.

Ранее стало известно, что в Москве задержали камерунца, продавшего знакомому «волшебную» черную бумагу за 23 тысячи долларов.

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Екатерина Власова
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