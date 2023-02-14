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04:30, 14 февраля 2023Наука и техника

Появление жизни на Земле объяснили литосферными флюидами

Science: литосферные флюиды повлияли на появление жизни на Земле

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Ученые Рочестерского и Колорадского университетов (США) объяснили, откуда могли взяться первые питательные вещества на Земле, необходимые для появления первых живых организмов. Согласно статье, опубликованной в журнале Science, на накопление минеральных веществ на поверхности планеты повлияли высокотемпературные флюиды, просачивающиеся сквозь земную кору и питающие гидротермальные источники.

Исследователи реконструировали свойства литосферных флюидов в коре и верхнем слое мантии Земли, которые имели место около четырех миллиардов лет назад. Флюиды представляют собой легкоподвижные вещества, являющиеся компонентами магмы или глубинных растворов, насыщенных газами. Они являются ключевыми путями для транспортировки минералов между различными частями литосферы и гидротермальными бассейнами на поверхности Земли, где, как считается, впервые появилась одноклеточная жизнь.

Ученые проанализировали химический состав цирконов возрастом четыре миллиарда лет, а также разработали модель формирования этих минералов, чтобы определить давление кислорода, содержание хлора и температуры литосферных флюидов. Это позволило выяснить, какие вещества могли быть транспортированы из недр Земли в гидротермальные источники.

Оказалось, что такие металлы, как марганец, с большей вероятностью могут функционировать как важные связующие звенья между мантией и возникающими биологическими системами на поверхности Земли. Наоборот, медь, которая считалась наиболее вероятным химическим компонентом, который мог способствовать появлению жизни, могла существовать в гидротермальных бассейнах в изобилии лишь при определенном наборе факторов.

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Александр Еникеев
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