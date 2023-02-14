МИД Италии ответил на критику Берлускони в адрес Зеленского

Глава МИД Италии Таяни ответил Берлускони, что Рим на стороне НАТО, Украины и США

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале военного конфликта, однако слова политика не соответствуют официальной позиции Рима. Так глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на критику бывшего премьера в адрес Зеленского, передает Il Giornale.

«Мы с НАТО, на стороне Украины, Запада и США. Мы всегда голосовали в одном направлении вместе со всеми силами большинства и будем продолжать, в соответствии с подписанной программой», — заявил глава ведомства.

По его словам, итальянская сторона поддерживает независимость Украины и выступает за достижение справедливого мира.