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13:07, 14 февраля 2023Мир

МИД Италии ответил на критику Берлускони в адрес Зеленского

Глава МИД Италии Таяни ответил Берлускони, что Рим на стороне НАТО, Украины и США

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале военного конфликта, однако слова политика не соответствуют официальной позиции Рима. Так глава МИД Италии Антонио Таяни ответил на критику бывшего премьера в адрес Зеленского, передает Il Giornale.

«Мы с НАТО, на стороне Украины, Запада и США. Мы всегда голосовали в одном направлении вместе со всеми силами большинства и будем продолжать, в соответствии с подписанной программой», — заявил глава ведомства.

По его словам, итальянская сторона поддерживает независимость Украины и выступает за достижение справедливого мира.

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Анастасия Заикина
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