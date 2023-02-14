Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 14 февраля 2023Мир

В Германии призвали добиться окончания конфликта вместо поставок оружия Украине

Левый политик ФРГ Мухаммад Али: нужно закончить конфликт, а не снабжать Украину оружием

Фото: Paulo Whitaker / Reuters

Левый политик, член бундестага Амира Мухаммад Али считает, что власти ФРГ должны приблизить окончание конфликта и добиться начала мирных переговоров между Москвой и Киевом как можно скорее, а не усугублять кризис, обеспечивая Украину новыми поставками оружия. Ее слова приводит издание Die Welt.

По мнению Мухаммад Али, военная помощь так и не приблизила окончание боев. Она также подхватила идею президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и предложила «формат международных мирных переговоров», в том числе с участием Китая и других стран, сотрудничающих с Россией.

Как говорила ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пока что вопросы поставок Киеву истребителей не стоят на повестке немецкого правительства. Тем не менее в январе власти страны одобрили передачу танков Leopard 2, в том числе из других стран НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
Менеджер Махачева ответил на обвинения в жульничестве в адрес бойца
Россиянин поспорил с приятелем и попал в больницу
Форма витамина B3 оказалась эффективной против неизлечимой болезни
Мастер назвала подходящую одежду для посещения тату-салона
Открывший стрельбу в университете США покончил с собой
В Киеве анонсировали третий день подряд без отключений электричества
Захарова прокомментировала информацию о давлении США на Украину
Раскрыто условие начала поставок иранских автомобилей в Россию
Названы самые замусоренные регионы России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.