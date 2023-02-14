В Германии призвали добиться окончания конфликта вместо поставок оружия Украине

Левый политик ФРГ Мухаммад Али: нужно закончить конфликт, а не снабжать Украину оружием

Левый политик, член бундестага Амира Мухаммад Али считает, что власти ФРГ должны приблизить окончание конфликта и добиться начала мирных переговоров между Москвой и Киевом как можно скорее, а не усугублять кризис, обеспечивая Украину новыми поставками оружия. Ее слова приводит издание Die Welt.

По мнению Мухаммад Али, военная помощь так и не приблизила окончание боев. Она также подхватила идею президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и предложила «формат международных мирных переговоров», в том числе с участием Китая и других стран, сотрудничающих с Россией.

Как говорила ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пока что вопросы поставок Киеву истребителей не стоят на повестке немецкого правительства. Тем не менее в январе власти страны одобрили передачу танков Leopard 2, в том числе из других стран НАТО.