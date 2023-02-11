Глава МИД ФРГ заявила об отсутствии обсуждения поставок Украине боевых самолетов

Глава МИД ФРГ Бербок заявила об отсутствии обсуждения поставок Украине боевых самолетов

В настоящее время тема возможной передачи Украине боевых самолетов не стоит на повестке дня правительства ФРГ, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, призвав с осторожностью говорить о поставках оружия Киеву. Об этом пишет Tagesspiegel.

«Это [возможные поставки самолетов] не та дискуссия, которую мы ведем», — сказала она.

Дипломат указала, что более важной задачей является реализация уже принятых решений по поставкам вооружений. Она также добавила, что немецкому руководству приходится принимать сложные решения и тщательно обдумывать свои действия, поскольку речь идет не об «игрушках».

Ранее сообщалось, что один из членов правительства Великобритании эмоционально ответил на просьбу президента Украины Владимира Зеленского поставить истребители Киеву. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», — заявил неназванный британский политик.