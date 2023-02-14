Россия исключила из зарубежных реестров свыше 180 самолетов

Росавиация: свыше 180 самолетов российских авиакомпаний исключены из зарубежных реестров

Свыше 180 самолетов российских авиакомпаний выведены из зарубежных реестров. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, его слова приводит «Российская газета».

Глава ведомства отметил, что в настоящее время 181 самолет иностранного производства исключен из реестра гражданских воздушных судов зарубежных государств.

По словам Нерадько, это произошло в том числе в результате выкупа пассажирских лайнеров отечественными авиакомпаниями, а также по договоренности с лизингодателями.

Ранее в феврале Росавиация сертифицировала компанию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Global Jet Technic обслуживать пассажирские лайнеры для российских авиакомпаний. Сертификат соответствия разрешает проводить техническое обслуживание самолетов Boeing 737, Airbus 318, 319, 320, 321 и 330 отечественных авиаперевозчиков.

