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23:14, 14 февраля 2023Россия

Россия раскритиковала планы Японии сбросить воду с АЭС в океан

Зампостпреда РФ Чумаков раскритиковал планы Токио сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан

Фото: Kyodo / Reuters

Заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Чумаков на заседании Совбеза организации раскритиковал Японию за ее планы сбросить загрязненную радионуклидами воду с АЭС «Фукусима-1» в океан. Он пояснил, что до принятия данного решения Токио не обсуждал этот вопрос с соседними странами, сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем, что Токио проявит должную степень транспарентности и будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу», — заявил дипломат.

Он также выразил надежду на то, что Япония не станет запрещать проведение мониторинга радиационной обстановки в районах, в которых будет проводиться сброс загрязненной воды. Также он призвал Токио принять все необходимые меры для того, чтобы минимизировать негативное воздействие на экологию после реализации своих планов.

Ранее стало известно, что эхо землетрясений в Турции дошло до Хмельницкой и Южноукраинской атомных электростанций (АЭС) на Украине. Отмечается, что системы сейсмического мониторинга на станциях зафиксировали незначительные толчки.

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Марина Совина
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