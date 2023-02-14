Россиянка показала маленькому племяннику интимные видео и попала под следствие

В Ленинградской области задержали 33-летнюю женщину, развратившую маленького племянника

В Ленинградской области задержали 33-летнюю местную жительницу за развращение маленького племянника. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в 2010 и 2018 годах она показала интимные ролики мальчику в своей квартире. Отмечается, что ребенку было 5 и 13 лет соответственно.

По факту произошедшего возбуждено дело. Сейчас фигурантка находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Ранее стало известно, что в Петербурге 20-летняя девушка совратила подростка в хостеле и попала под следствие.