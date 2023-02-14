Кадыров опубликовал стихи про ядерную бяку и слово «дон»
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram стихи про западные СМИ, ядерную бяку и слово «дон». В них иронично обыгрываются воображаемые новостные заметки и видеоролики иностранных изданий, в которых Кадырову приписываются деяния по переустройству мира.
«Чтоб не отстать от будней мира, смотрю в ютуб. Куда ни глянь — мелькают новости: "Кадыров купил недорого Тайвань"», — начинает стихотворение глава Чечни.
Среди поступков, которые по сюжету стихотворения СМИ приписывают Кадырову также оказываются деление спорных границ с Китаем и «сливание» экс-президенту США Дональду Трампу сортов черемши.
Кадыров ядерную бяку
Содержит в страшном слове «дон»
Клянусь бровями Подоляка!
Чтоб на зарплату жил Гордон!
Стихотворение заканчивается ремаркой Кадырова о его желании отправиться« к благим местам, в святую Мекку», которая противопоставляется перечисленным выше выдуманным инфоповодам. Сам ли Кадыров написал опубликованное стихотворение, не уточняется.
Ранее Кадыров опубликовал стихотворный ответ на критику спецоперации Семеном Слепаковым.