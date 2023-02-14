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11:59, 14 февраля 2023Россия

Кадыров опубликовал стихи про ядерную бяку и слово «дон»

Глава Чечни Кадыров опубликовал стихи про западные СМИ, ядерную бяку и слово «дон»

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram стихи про западные СМИ, ядерную бяку и слово «дон». В них иронично обыгрываются воображаемые новостные заметки и видеоролики иностранных изданий, в которых Кадырову приписываются деяния по переустройству мира.

«Чтоб не отстать от будней мира, смотрю в ютуб. Куда ни глянь — мелькают новости: "Кадыров купил недорого Тайвань"», — начинает стихотворение глава Чечни.

Среди поступков, которые по сюжету стихотворения СМИ приписывают Кадырову также оказываются деление спорных границ с Китаем и «сливание» экс-президенту США Дональду Трампу сортов черемши.

Кадыров ядерную бяку
Содержит в страшном слове «дон»
Клянусь бровями Подоляка!
Чтоб на зарплату жил Гордон!

Рамзан Кадыров

Стихотворение заканчивается ремаркой Кадырова о его желании отправиться« к благим местам, в святую Мекку», которая противопоставляется перечисленным выше выдуманным инфоповодам. Сам ли Кадыров написал опубликованное стихотворение, не уточняется.

Ранее Кадыров опубликовал стихотворный ответ на критику спецоперации Семеном Слепаковым.

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Марк Леонов
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