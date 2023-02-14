Путин присвоил звание гвардейского 228-му мотострелковому полку

Президент России Путин присвоил звание «гвардейский» 228-му мотострелковому полку

Президент России Владимир Путин присвоил звание «гвардейский» 228-му мотострелковому полку. Текст указа президента публикует министерство обороны в своем официальном Telegram-канале.

В приказе отмечается, что наименование «гвардейский» присвоено полку за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

«Впредь именовать его так: "228 гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк"», — говорится в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку.

