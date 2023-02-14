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09:40, 14 февраля 2023Забота о себе

Девушка пожаловалась на склоняющего ее к свободным сексуальным отношениям парня

Психотерапевт Джейкобсон призвала девушку, склоняемую к полиамории, защищать свои границы

Фото: Simon Hurry / Unsplash

Если человек не согласен вступать в полиаморные отношения, ему следует защищать свои личные границы. К этому в авторской колонке для издания Refinery29 призвала психотерапевт Шери Джейкобсон.

За советом к специалисту обратилась девушка Чарли, три года состоящая в отношениях. Она пожаловалась на парня, склоняющего ее к полиамории — свободным сексуальным отношениям.

Мы никогда не говорили об этом раньше. Я даже не задумывалась о таких отношениях, но, поразмыслив, поняла, что не хочу свободных отношений. Больше он не заводил разговор на эту тему, но я переживаю за наше будущее. Чувствую, что нужно обсудить этот вопрос, но боюсь

Чарлипротивница полиаморных отношений

Джейкобсон посоветовала Чарли первым делом проанализировать свои чувства. Это, по ее словам, можно сделать с помощью дневника или беседы с подругой. Следующим шагом должен стать разговор с партнером. «Это очень сложно и требует мужества. Однако подобная беседа поможет», — прокомментировала психотерапевт.

Вы должны сосредоточиться на обсуждении и защите своей точки зрения. Одновременно нужно слышать партнера. Попросите, чтобы он объяснил свои желания. Это может быть высокий сексуальный аппетит, желание разнообразить интимную жизнь или найти что-то недостающее в отношениях

Шери Джейкобсонпсихотерапевт

Важно, чтобы в отношениях было доверие и уважение, а партнеры могли обсуждать свои желания и готовность экспериментировать, подчеркнула психотерапевт. При этом каждый из любовников должен чувствовать себя в безопасности.

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Если же партнеры понимают, что не могут найти согласия в интимных вопросах, им нужно обратиться за помощью к психологу, констатировала Джейкобсон. Иногда терапия помогает обсудить проблемы и дальше мирно жить с разными предпочтениями. Если же сексуальные фантазии одного из партнеров неприемлемы для другого, им придется расстаться.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин подсказал способ порвать отношения с женщиной-абьюзером. Он предупредил, что делать это нужно через боль.

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Вера Владзиевская
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