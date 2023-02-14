Расчленившему троих россиян пенсионеру назначили принудительное лечение

В Вологде пенсионеру, расчленившему троих человек, назначили принудительное лечение

В Вологде 65-летнему пенсионеру, расчленившему троих собирателей металлолома на своем участке, назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила у пенсионера психическое расстройство. По решению суда, мужчине будет оказана психиатрическая помощь под постоянным наблюдением.

Пенсионера задержали 26 ноября 2021 года. Он застрелил одного из мужчин, которые проникли на его участок и хотели украсть металлолом. Второй подельник, хоть и был ранен, но смог убежать и сообщить в полицию о произошедшем. Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело 29-летнего вологжанина и останки еще троих человек.

Следствие и суд установили, что 17 ноября 2021 года фигурант застрелил водителя грузовой машины, который хотел забрать металл с территории его дома. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил и спрятал тело убитого. Таким же образом мужчина расправился еще с двумя сборщиками металла. При задержании у пенсионера обнаружили телефон и документы убитых, оборудование и комплектующие для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

Мужчину признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, переделке огнестрельного оружия и изготовлении боеприпасов, покушении на убийство, а также в нескольких эпизодах убийств, похищения личных документов и краж.