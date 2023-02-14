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09:44, 14 февраля 2023Мир

В России заявили о готовности проработать поставки боевой авиации в Турцию

В МИД России заявили о готовности проработать поставки боевой авиации в Турцию

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Россия готова проработать поставки в Турцию боевой авиации при условии предметной заинтересованности в вопросе Анкары. Об этом заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы», — заявил дипломат, отметив, что российские предприятия в состоянии полностью закрыть потребности своей армии, причем по любым направлениям, включая современные высокотехнологичные.

Ранее Пилипсон заявил, что препятствий и нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400 нет. «Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — рассказал он, отметив, что при освещении данного вопроса необходима «информационная гигиена, чтобы не допустить ущерба национальным интересам».

Пилипсон обратил внимание, что ряд стран применяет против России множество ограничительных мер «для устранения конкурента на объемном рынке вооружений».

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Анжелика Бережная
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