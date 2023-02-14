Бывшего сотрудника МВД осудят за пять взяток от сбывающих алкоголь бизнесменов

В Якутии будут судить бывшего сотрудника МВД за взятки от коммерсантов за покровительство

В Якутии суд рассмотрит дело бывшего сотрудника отдела МВД России по Нерюнгринскому району о коррупции. Об этом во вторник, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 2020 по 2022 год полицейский получал вознаграждения от коммерсантов, которые сбывали и продавали немаркированный алкоголь. За это он осуществлял общее покровительство.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). «Преступление выявлено во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) и ОРЧ СБ МВД по Республике Саха (Якутия)», — уточнили в СКР.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области осудили экс-начальника участка при ИК-9 за взятку в 100 тысяч рублей.