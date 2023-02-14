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13:28, 14 февраля 2023Экономика

Компании пожаловались на проблемы с российским аналогом Google Play и App Store

Российские IT-компании пожаловались на проблемы с отечественным маркетплейсом Russoft.ru

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Добавление приложений российских IT-компаний на маркетплейс отечественного программного обеспечения Russoft.ru, запущенного Минцифры в октябре прошлого года в качестве реакции на политику иностранных площадок, оказалось сопряжено с большими проблемами. Об этом со ссылкой на информацию от разработчиков пишет РБК.

В первую очередь они жалуются на сроки добавления софта. В некоторых случаях он достигает нескольких месяцев, хотя при запуске российского аналога Google Play и App Store предполагалось, что на обработку заявки уйдет не более двух недель.

Однако если продукт уже добавлен, то маркетплейс не позволяет оперативно поменять загруженную информацию, например, логотип, описание, название компании. Нередки случаи, когда приложение включают не в ту категорию.

Гендиректор Smart Engines Владимир Арлазаров рассказал, что подал заявку через портал «Госуслуги» еще 21-22 ноября. Представитель Russoft.ru пообещал 7 декабря, что продукт появится на маркетплейсе через 15-20 дней, но теперь речь идет о конце февраля или начале марта. Компания «Ракета» подала заявку летом, немедленно получила подтверждение, но приложение не появилось до сих пор, а ресурс по-прежнему не называет конкретных сроков.

Руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов предположил, что в последнее время наполнение маркетплейса приостановлено, хотя официально об этом никто не объявлял. По его мнению, причиной такой ситуации могут стать технические или организационные сложности, возможно, готовится изменение формата работы площадки.

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Представитель Минцифры сообщил, что для площадки стало неожиданностью количество заявок, поэтому модерация и вывод продуктов на нее занимает больше времени.

В момент запуска Russoft.ru позиционировали как способ поиска российских аналогов зарубежных приложений, в перспективе предполагалось, что маркетплейс будет интересен и зарубежным заказчикам, станет инструментом продвижения отечественного программного обеспечения. Один из собеседников издания даже говорил, что в задумке был запрет на участия в госзакупках для продуктов, не прошедших на маркетплейс. Однако работает ли это правило, он не знает.

Ранее сообщалось, что в январе этого средняя зарплата для IT-разработчика, предлагаемая в России, снизилась по сравнению с прошлым годом. По данным HeadHunter, для начинающих программистов и IТ-специалистов среднего уровня падение превысило десять процентов.

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Платон Щукин
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