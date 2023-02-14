«Казненный» боец ЧВК «Вагнер» был судим за убийство с особой жестокостью

«Ъ»: «казненный» боец ЧВК «Вагнер» Якущенко был судим за убийство с особой жестокостью

Боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Якущенко, видео с якобы казнью которого было ранее опубликовано, был неоднократно судим. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, уроженец Крыма получил первый срок в 2000 году — его осудили за ненадлежащее исполнение медицинских обязанностей, повлекшее тяжкие телесные повреждения или гибель людей. Затем Якущенко получил три срока за кражи, и в конце 2015 года вышел из колонии по УДО.

Спустя несколько месяцев он с двумя сообщниками с особой жестокостью убил человека при совершении разбоя, за что получил 19 лет колонии строгого режима — его отправили в ИК-2 в Энгельсе. По информации издания, Якущенко, предположительно, был завербован в ЧВК «Вагнер» осенью 2022 года.

Видео, на кадрах которого примотанного скотчем к импровизированной наковальне мужчину бьют кувалдой по голове, появилось 13 февраля. Уточнялось, что речь идет о 44-летнем Дмитрии Якущенко. Основатель ЧВК Евгений Пригожин на просьбу журналистов прокомментировать кадры призвал спокойнее оценивать увиденное. «Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко — односерийная драма "А зори здесь тихие", но, думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны"», — отметил предприниматель.

В тот же день пресс-служба компании Пригожина «Конкорд» поделилась кадрами с живым Якущенко. На видео он заявил, что ЧВК дает право на исправление своих ошибок, и извинился за свои интервью во время украинского плена.