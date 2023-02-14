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12:50, 14 февраля 2023Ценности

Удары незнакомца по суперкару McLaren за 20 миллионов рублей попали на видео

Удары незнакомца по стеклу и крыше машины McLaren за 20 миллионов рублей попали на видео

Действия вандала, который попытался испортить роскошный автомобиль марки McLaren в Лондоне, попали на видео. Соответствующим постом поделился владелец машины на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Дилер Джордж Геду опубликовал ролик, на котором незнакомец в худи с капюшоном забирается на машину, припаркованную в районе Аксбридж, после чего бьет ногами по лобовому стеклу и крыше транспортного средства. Затем мужчина также проходится по крыше авто и еще несколько раз ударяет по багажнику, прежде чем слезть с суперкара.

По словам владельца машины, полиция быстро прибыла на место инцидента и задержала вандала. На данный момент правоохранители проводят расследование по факту случившегося. Точная сумма ущерба еще неизвестна, при этом стоимость самого McLaren составляет 225 тысяч фунтов стерлингов (20 миллионов рублей), уточнил Геду.

«Я в порядке, это всего лишь машина. Но я решил показать видео миру, чтобы предостеречь других владельцев аналогичных автомобилей. К сожалению, в нашем мире есть маленькие крысы, завидующие людям, которые могут себе позволить купить такие суперкары. Будьте осторожны!» — высказался автор публикации.

Майя Пономаренко
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