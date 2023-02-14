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18:22, 14 февраля 2023Силовые структуры

Российские полицейские раскрыли убийство пропавшей 11 лет назад женщины

В Петербурге полицейские задержали двоих мужчин за убийство 27-летней женщины в 2012 году

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли убийство 27-летней местной жительницы, совершенное 11 лет назад, и задержали 61-летнего и 55-летнего подозреваемых. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, 19 апреля 2012 года в полицию обратились с заявлением о пропаже женщины. Сообщалось, что она вышла из дома, оставив бабушку, и не вернулась. Найти россиянку не удалось, однако 13 февраля 2023 года по данному делу задержали двоих фигурантов.

Выяснилось, что они расправились с потерпевшей из-за денег. Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания (ИВС). Силовики допрашивают их и устанавливают место захоронения тела жертвы.

Ранее стало известно, что в Самаре будут судить троих мужчин, до смерти избивших обидчика-собутыльника в 1996 году.

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Екатерина Власова
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