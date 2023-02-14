В США предупредили об утрате веры в Зеленского из-за потерь в Артемовске

WSJ: вера в Зеленского пошатнется, если Артемовск окружат, а потери ВСУ будут высокими

Вера в президента Украины Владимира Зеленского на Западе может пошатнуться, если группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) будет окружена и понесет серьезные потери. С таким заявлением выступили журналисты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Сражение за Артемовск дорого обходится Украине, пишет WSJ. Более того, по мнению американского издания, события разворачиваются в критический момент боевых действий, когда Россия насытила свои порядки мобилизованными солдатами и начала двигаться вперед.

«В Бахмуте Украина снова сталкивается с хрупким балансом между удержанием позиций и сохранением жизней военнослужащих для других сражений», — пишет издание, приводя слова Зеленского, который пообещал не сдавать Артемовск.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об окружении 1,5 тысяч украинских военных в селе Парасковиевка, находящегося на северных окраинах Артемовска. Вскоре врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объяснил, что после взятия населенного пункта, российские силы смогут отрезать последнюю дорогу снабжения ВСУ в Артемовске.

