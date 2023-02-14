Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 14 февраля 2023Бывший СССР

В США предупредили об утрате веры в Зеленского из-за потерь в Артемовске

WSJ: вера в Зеленского пошатнется, если Артемовск окружат, а потери ВСУ будут высокими

Фото: Yves Herman / Reuters

Вера в президента Украины Владимира Зеленского на Западе может пошатнуться, если группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) будет окружена и понесет серьезные потери. С таким заявлением выступили журналисты американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Сражение за Артемовск дорого обходится Украине, пишет WSJ. Более того, по мнению американского издания, события разворачиваются в критический момент боевых действий, когда Россия насытила свои порядки мобилизованными солдатами и начала двигаться вперед.

«В Бахмуте Украина снова сталкивается с хрупким балансом между удержанием позиций и сохранением жизней военнослужащих для других сражений», — пишет издание, приводя слова Зеленского, который пообещал не сдавать Артемовск.

Накануне военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил об окружении 1,5 тысяч украинских военных в селе Парасковиевка, находящегося на северных окраинах Артемовска. Вскоре врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объяснил, что после взятия населенного пункта, российские силы смогут отрезать последнюю дорогу снабжения ВСУ в Артемовске.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Молдавия закрыла воздушное пространство без объяснения причины
Рынку жилья в Москве предрекли восстановление
Названа средняя сумма трат москвичей на День всех влюбленных
В Президентской академии запущена программа для управленцев новых регионов
Российские войска сбили истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ под Донецком
«Адмирал Невельской» уничтожил БПЛА «противника» на учениях
Призывавший «взрывать русских» россиянин предстанет перед судом
МИД Польши очистил свой кадровый состав от всех выпускников МГИМО
Мастер раскрыл шесть опасных для нанесения тату мест на теле
Построившая «Титаник» компания возобновит работу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.