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13:44, 14 февраля 2023Бывший СССР

Военкор заявил о способном превратить Украину в «дымящуюся яму» оружии

Военкор Сладков: у России есть оружие, способное превратить Украину в дымящуюся яму

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

У России есть оружие, которое способно превратить Украину в одну большую дымящуюся яму, однако Москва пока не готова это сделать. Об этом в эфире «Говорит Москва» заявил военный корреспондент Александр Сладков.

«Есть оружие меньшей мощности, но речь может вестись о ямах вместо Луцка, Ровно, Ивано-Франковска, Киева, Черкасс, Полтавы, Винницы, но мы не готовы к этому. Мы не готовы к такому мощному, но очень убедительному удару», — уточнил он и добавил, что военные работают на той площадке, которая им сегодня предоставлена.

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По мнению Сладкова, если спрятаться и «никуда не пойти воевать», это не решит вопрос безопасности России. «Они будут здесь. И они хотели быть здесь еще до 23 февраля прошлого года. Я не понимаю, почему эти планы не были обнародованы и не был сделан акцент на доведении этих планов до общественности», — заявил военкор. Он также подчеркнул, что специальная военная операция на Украине проводится профилактически.

В начале февраля президент России Владимир Путин на мероприятии в честь 80-летия Сталинградской битвы в Волгограде высказался о поставках западного оружия Украине фразой «нам есть чем ответить». «Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить — и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать», — подчеркнул глава государства.

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Варвара Кошечкина
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