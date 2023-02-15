Родившая в 13 лет девушка рассказала о критике в сети

The Sun: в США девушка родила в 13 лет и столкнулась с осуждением в сети

В США жительница города Форт-Уэрт, штат Техас, 18-летняя Мэдди Ламберт родила ребенка в возрасте 13 лет и рассказала об осуждении и критике, с которыми столкнулась в сети. Об этом сообщает The Sun.

По словам девушки, узнав о ее беременности, многие пользователи соцсетей советовали ей сделать аборт и присылали адреса клиник, где можно провести процедуру. Однако Ламберт не испугалась взять на себя ответственность и решила родить ребенка.

Сейчас девушке 18 лет, она живет в собственном доме вместе с дочерью и в скором времени пойдет в колледж, где будет изучать историю США, философию, анатомию и психологию. Ее ребенок скоро начнет ходить в детский сад.

Девушка поделилась своей историей на платформе YouTube и получила множество оскорблений в свой адрес. Некоторые пользователи обвинили Ламберт в том, что она живет за счет своих родителей. Девушка заявила, что зарабатывает самостоятельно и не получает материальную помощь от родственников. «Я не знаю, почему люди считают, что родители-подростки выкачивают деньги из собственных родителей. Я думаю, это очень далеко от истины», — утверждает она. Молодая мать добавила, что многие подростки, воспитывающие детей, наоборот, становятся более мотивированными и стремятся к финансовому благополучию.

Тем не менее многие пользователи поддержали Ламберт и поблагодарили ее за честность. Девушка, в свою очередь, не обращает внимания на негативные комментарии и даже считает их забавными. Она продолжает делиться своей жизнью в сети и поднимать серьезные темы для обсуждения. Недавно Ламберт заявила о важности полового воспитания детей. «Люди должны знать, что 13-летние, 14-летние, 15-летние подростки занимаются сексом. Не все, но некоторые из них. Так что поговорите со своими детьми. Поговорите со своей младшей сестрой, младшим братом, научите их предохраняться», — призывает девушка.

Ранее сообщалось, что 22-летняя пользовательница TikTok из США Габби Иган родила в 13 лет и рассказала о своем опыте.