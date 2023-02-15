В ЛНР заявили о начале эвакуации украинцев из Часова Яра

Марочко: Киев начал эвакуацию госучреждений из Часова Яра близ Артемовска

Киев начал эвакуацию госучреждений и предприятий из Часова Яра, который находится близ Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в разговоре с РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что эвакуация не касается медицинских учреждений. При этом тех, кто пошел на поправку, «в ускоренном порядке готовят к выписке», утверждает Марочко. Украинцы также покидают населенный пункт.

По словам Марочко, украинские военные также занимаются сооружением фортификационных сооружений на краснолиманском направлении и пытаются выстроить эшелонированную оборону. Эксперт утверждает, что для этого задействованы сотрудники муниципальных предприятий Харькова, в местах проведения подобных работ находится сельскохозяйственная техника, принадлежащая частным фермерским хозяйствам.