В сети обсудили примеры активной сексуальной жизни после 80 лет

Пользователи Reddit рассказали о родственниках, занимающихся сексом даже после 80 лет

Пользователи форума Reddit рассказали, что даже после 80 лет их родственники все еще занимаются сексом. Примеры активной сексуальной жизни в старшем возрасте они обсудили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit, интересовавшегося, когда люди перестают заниматься любовью.

Некоторые пользователи сети привели в пример своих дедушек и дядь, занимающихся сексом регулярно, и не только с женой.

Моему дяде 90-91 год, и он все еще снимает девчонок. Он не спит с женщинами за 60. Говорит, у них только и разговоров, что о таблетках и какашках South_Bit1764 пользователь Reddit

Моим бабушке и дедушке за 80, и они все еще это делают. Я не в ужасе. Мне кажется, это прекрасно NucularOrchid пользователь Reddit

Однако есть комментаторы, с сожалением констатирующие, что в этом возрасте секс может случаться и без согласия.

Моим дедушкой недавно воспользовались. Его 35-летняя сиделка, которая решила заниматься с ним сексом даже после того, как мы сказали ей, что повсюду камеры Ac997 пользователь Reddit

В комментариях нашлись и люди пенсионного возраста, которые не собираются переставать заниматься любовью.

Мне 75, и я бы отказалась от секса только с остановкой сердца. Это желание заставляет жить. И многие мои подруги признаются, что после 70 их либидо только возросло vaylon1701 пользователь Reddit

Ранее секс-эксперт Луиза ван дер Вельде назвала способы получать более яркие оргазмы в любом возрасте. По ее словам, техника контроля оргазма способна сделать эмоции в постели более яркими.