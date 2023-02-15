В сети обсудили примеры активной сексуальной жизни после 80 лет
Пользователи форума Reddit рассказали, что даже после 80 лет их родственники все еще занимаются сексом. Примеры активной сексуальной жизни в старшем возрасте они обсудили в ответ на вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit, интересовавшегося, когда люди перестают заниматься любовью.
Некоторые пользователи сети привели в пример своих дедушек и дядь, занимающихся сексом регулярно, и не только с женой.
Моему дяде 90-91 год, и он все еще снимает девчонок. Он не спит с женщинами за 60. Говорит, у них только и разговоров, что о таблетках и какашках
Моим бабушке и дедушке за 80, и они все еще это делают. Я не в ужасе. Мне кажется, это прекрасно
Однако есть комментаторы, с сожалением констатирующие, что в этом возрасте секс может случаться и без согласия.
Моим дедушкой недавно воспользовались. Его 35-летняя сиделка, которая решила заниматься с ним сексом даже после того, как мы сказали ей, что повсюду камеры
В комментариях нашлись и люди пенсионного возраста, которые не собираются переставать заниматься любовью.
Мне 75, и я бы отказалась от секса только с остановкой сердца. Это желание заставляет жить. И многие мои подруги признаются, что после 70 их либидо только возросло
Ранее секс-эксперт Луиза ван дер Вельде назвала способы получать более яркие оргазмы в любом возрасте. По ее словам, техника контроля оргазма способна сделать эмоции в постели более яркими.