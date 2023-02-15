США заявили о намерении продолжать изымать российские активы

Госдеп заявил, что США намерены продолжать изымать российские активы

Власти США намерены продолжать изымать российские активы. Об этом заявила директор управления Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд, передает РИА Новости.

«Мы ожидаем, что команда министерства юстиции, о которой я уже упомянула, продолжит конфисковывать активы в соответствии с законом, который был утвержден в декабре», — сообщила Рэнд. По ее словам, на данный момент американские власти думают, как распорядиться этими средствами. «Данные деньги были использованы для разжигания войны, теперь мы хотим вернуть их, чтобы поддержать украинский народ в трудную минуту», — добавила она.

Ранее США в первый раз перечислили на нужды Украины 5,4 миллиона долларов, которые были конфискованы у российского бизнесмена Константина Малофеева. Средства хранились на счету предпринимателя в банке Sunflower Bank. Сам Малофеев был включен в санкционный список США в 2014 году, а затем еще раз — в апреле 2022 года.