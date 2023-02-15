Женщины рассказали о самых привлекательных профессиях мужчин

Женщины назвали государственную службу самой привлекательной профессией у мужчин

Названы самые привлекательные профессии, на которые жители России обращают внимание при выборе партнера. Об этом сообщает образовательная платформа Skillbox в своем пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Онлайн-опрос, в котором приняли участие 1200 человек старше 18 лет из всех городов России, провела образовательная платформа Skillbox совместно с командой исследований социальной сети VK.

Так, женщины рассказали, что предпочитают мужчин, занимающихся государственной службой (25 процентов), юридическими услугами (19 процентов), IT и цифровым дизайном (18 процентов). В список также вошли профессии из сферы промышленности и здравоохранения. Меньше всего они хотят вступать в отношения с мужчинами, чьи профессии связаны с искусством (шесть процентов), рекламой и маркетингом (пять процентов), гостиничным и ресторанным бизнесом (пять процентов) и консалтингом (два процента).

Мужчин привлекают женщины, профессии которых связаны со здравоохранением (28 процентов), образованием (19 процентов), государственной службой (19 процентов), искусством (12 процентов), IT и цифровым дизайном (12 процентов). Работу в консалтинге и транспорте отнесли к привлекательным женским профессиям всего два процента респондентов мужского пола.

Россияне поделились и карьерными критериями, на которые они обращают внимание при выборе второй половинки. Для половины опрошенных большое значение имеет стабильность работы партнера. Для 19 процентов важен уровень зарплаты. При этом жителей России не беспокоит, если женщина зарабатывает больше своего спутника. Так сказали 85 процентов женщин и 82 процента мужчин. Кроме того, почти каждый десятый россиянин не обсуждает уровень заработной платы с партнером.

Исследование также показало, что больше половины россиян нейтрально относятся к служебным романам. Каждый четвертый опрошенный заводил роман с коллегой, а 16 процентов респондентов хотели бы найти партнера на работе. Россияне ценят отношения с коллегами за возможность проводить больше времени вместе и иметь общие интересы.

Около половины респондентов заявили, что руководство не вмешивается в личную жизнь сотрудников и никак не препятствует развитию отношений между коллегами. По словам Татьяны Минаевой, спикера бесплатного курса Skillbox «Как найти работу», негативная реакция работодателей на отношения между подчиненными объясняется тем, что служебные романы могут привести к ухудшению концентрации и качества выполнения задач. «Кроме того, если рассматривать отношения между руководителем и подчиненным, то есть шанс недобросовестного продвижения по карьерной лестнице или предвзятого отношения после расставания. В таких случаях руководство или HR распределяют нынешнюю или бывшую пару по разным отделам», — полагает она.

Ранее сексолог Трэйси Кокс посоветовала женщинам не называть партнеру количество бывших любовников. По словам эксперта, цифры не имеют значения без знания обстоятельств, стоящих за ними.