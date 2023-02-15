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11:03, 15 февраля 2023Мир

В ФРГ назвали апогеем бессилия отказ расследовать взрывы на «Северных потоках»

В бундестаге отказ расследовать взрывы на «Северных потоках» назвали апогеем бессилия

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Отказ расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» является апогеем бессилия Европы, заявила депутат бундестага ФРГ от Левой партии Севима Дагделена в интервью китайской газете The Global Times.

«Кульминацией бессилия Европы и ее феодальных отношений с США стал отказ расследовать террористическую диверсию на российско-германских газопроводах "Северный поток"», — сказал она, добавив, что Германия и другие страны Евросоюза ведут себя как «услужливые вассалы» США, занимая такую позицию.

Ранее известный американский журналист и правозащитник Сеймур Херш опубликовал статью, в которой он обвинил США в причастности к диверсии на «Северных потоках». По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

Утром 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию.

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Глеб Бажуткин
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