С криптобиржи Binance вывели рекордную с начала года сумму

C криптобиржи Binance за сутки вывели более $900 млн из-за решения властей США

В понедельник, 13 февраля, пользователи крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance вывели с нее 916 миллионов долларов, что стало рекордной суточной суммой с 24 ноября. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Dune, на которые ссылается РБК.

Отток средств последовал за решением властей США запретить компании Paxos выпуск стейблкоина BinanceUSD, доля которого в общем объеме торгов на бирже составляет более 25 процентов. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка объяснил запрет тем, что эмитент стейблкоина «нарушил обязательство» проводить периодическую оценку рисков и проверку пользователей.

Это решение привело к падению капитализации BinanceUSD с 16,1 миллиарда долларов до 15,7 миллиарда. Глава биржи Чанпэн Чжао признавал, что после запрета на выпуск новых токенов инвесторы могут начать переходить в другие стейблкоины.

На прошлой неделе Binance приостановила ввод и вывод долларов. В компании пообещали возобновить обслуживание в американской валюте как можно скорее, но конкретных сроков не назвали. Причина решения не объясняется.