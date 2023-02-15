Илон Маск отдал на благотворительность почти два миллиарда долларов

Основатель Tesla Илон Маск отдал $1,95 млрд на благотворительность в 2022 году

Основатель и генеральный директор Tesla, второй в списке богатейших людей мира Илон Маск отдал 1,95 миллиарда долларов на благотворительные цели в 2022 году. Такие данные содержатся в отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, на который ссылается Reuters.

Маск пожертвовал почти 12 миллионов акций автогиганта неназванным благотворительным фондам в период с августа по декабрь. Маск пошел на этот шаг даже с учетом того, что ему уже пришлось продать собственные акции Tesla на 40 миллиардов долларов, чтобы профинансировать сделку по покупке Twitter и поддержать социальную сеть в условиях внутреннего кризиса. При этом в 2021 году бизнесмен потратил на благотворительность 5 миллионов акций автопроизводителя, которые тогда стоили суммарно 5,7 миллиарда долларов.

В то же время аналитики отмечают, что для Маска выгодно жертвовать акции компании, потому что переданные на благотворительность бумаги не облагаются налогом на прирост капитала.

До 2021 года благотворительные жесты Илона Маска не были такими же широкими, как у других миллиардеров. Он отдал менее одного процента от своего состояния, в то время как Уоррен Баффет и Джордж Сорос пожертвовали более 20 процентов. Однако в 2021 году глава Tesla стал вторым благотворителем в США после супругов Билла и Мелинды Гейтс.