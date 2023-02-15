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18:48, 15 февраля 2023Ценности

Блогерша раскрыла правильный порядок развешивания одежды для ее быстрой сушки

Блогерша Джен из Шотландии: легкую одежду следует вешать на нижние перекладины сушилки

Кадр: @CLEANWITHJEN / TikTok

Блогерша Джен (фамилия неизвестна) из Шотландии с никнеймом @cleanwithjen раскрыла правильный порядок развешивания одежды для ее быстрой сушки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает один миллион подписчиков.

В своем аккаунте юзерша делится лайфхаками по уборке и организации порядка в доме. Так, она рассказала подписчикам, как ускорить высыхание белья после стирки. По словам женщины, следует включить дополнительный цикл отжима в стиральной машине, чтобы избавиться от излишков воды.

Кроме того, она посоветовала заполнять нижние перекладины вертикальной сушилки небольшими легкими предметами гардероба. При этом ближе к основанию предпочтительно разместить изделия из более тонких тканей, а с краев — из более плотных. В то же время на верхние перекладины необходимо повесить белье больших размеров.

Также можно накрыть сушилку простыней, поместив под нее обогреватель. Данный способ также позволить быстрее удалить влагу из одежды, пояснила инфлюэнсерша.

В ноябре менеджер и эксперт качества потребительских товаров купонного сервиса NetVoucherCodes Ребекка Беббингтон из Великобритании назвала оптимальные способы быстрой сушки одежды после стирки. Она посоветовала установить в стиральной машине дополнительный цикл отжима, а затем развесить предметы гардероба на сушилке таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга.

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Алина Гостева
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