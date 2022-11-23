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19:26, 23 ноября 2022Ценности

Названы оптимальные способы быстрой сушки одежды после стирки

Менеджер Ребекка Беббингтон: постиранные вещи не должны перекрывать друг друга на сушилке

Фото: Shutterstock

Менеджер и эксперт качества потребительских товаров купонного сервиса NetVoucherCodes Ребекка Беббингтон из Великобритании назвала оптимальные способы быстрой сушки одежды после стирки. Ее комментарий приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, белье не следует сушить на горячей батарее, поскольку в данном случае повышается влажность в помещении, что может привести к сырости. Взамен она посоветовала установить в стиральной машине дополнительный цикл отжима, а затем развесить предметы гардероба на сушилке таким образом, чтобы они не перекрывали друг друга.

«У вас может возникнуть соблазн поместить как можно больше вещей на сушилку, но на самом деле это помешает вашей одежде высохнуть должным образом и приведет к появлению запаха сырости», — отметила собеседница издания.

Также Беббингтон порекомендовала по возможности сушить белье при естественном свете и не переполнять стиральную машину, поскольку это способствует неправильному отжиму и скоплению влаги в ткани.

Ранее в ноябре представитель британской компании по производству кресел-мешков Beanbags Оуэн Уитлок раскрыл простые способы быстро высушить одежду после стирки. Так, он посоветовал переворачивать предметы гардероба каждые два часа в целях равномерного избавления от влаги.

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Алина Гостева
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