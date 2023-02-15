Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:14, 15 февраля 2023Силовые структуры

Украинца осудили на 10 лет за попытку изнасиловать и убить россиянку в 2011 году

В Курске суд дал украинцу 10 лет за попытку изнасиловать и убить россиянку в 2011 году

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска приговорил уроженца Украины к десяти годам колонии особого режима с ограничением свободы на год за попытку изнасиловать и убить россиянку в 2011 году. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судов Курской области Анна Полянская.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 131 («Покушение на изнасилование»), части 3 статьи 30 и статьи 105 («Покушение на убийство»). Следствие и суд установили, что 9 марта 2011 года уроженец Украины, проживавший в Курске, попытался изнасиловать проходившую мимо него незнакомую девушку. Фигурант напал на потерпевшую и нанес ей множество ударов. Когда девушка потеряла сознание, он скрылся с места преступления, решив, что она умерла.

Ранее сообщалось, что 61-летний маньяк пойдет под суд за серию изнасилований и убийств малолетних девочек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Европа накопила слишком много газа
Концерты звезды Comedy Club перенесли после обращения участника спецоперации
Генсек НАТО и президент Польши обсудили роль Белоруссии в конфликте на Украине
Популярная юмористка рассказала о жизни за счет подруги после переезда в Москву
Рыбак поймал 250-килограммового ската после двух часов борьбы
Корабль «Адмирал Левченко» выполнил стрельбы в Баренцевом море
Российские хакеры признались во взломе системы крупной европейской авиакомпании
Москвичей предупредили о сильных снегопадах
Швейцария присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты
21-летний футболист клуба РПЛ назвал месячную сумму для комфортной жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.