Якутский пенсионер пойдет под суд за убийства и изнасилования девочек

61-летний маньяк пойдет под суд за серию изнасилований и убийств малолетних девочек

В Республике Саха (Якутия) пойдет под суд 61-летний ранее судимый российский пенсионер, обвиняемый в изнасилованиях и убийствах детей и женщин. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Согласно материалам дела, речь идет о серии преступлений, совершенных с 1983 по 1994 годы на территории Ленского и Мирнинского районов. Жертвами маньяка стали три девочки в возрасте четырех, пяти и девяти лет. Пользуясь доверчивостью детей, он подбирал их по дороге, предлагая подвезти, вывозил в лес, насиловал и убивал. Тела зарывал в землю. В 1994 году, угрожая пистолетом, он завел 15-летнюю школьницу в строящийся дом и там изнасиловал.

«Расследование каждого из уголовных дел, в последующем соединенных в одно производство, представляло особую сложность ввиду того, что с момента совершения преступлений прошло значительное количество времени, а тела детей не удалось найти до сих пор», — рассказали в СКР.

Изучение материалов о преступлениях прошлых лет вывело криминалистов на личность одного из заключенных. Пенсионер находился в колонии за аналогичные преступления. Он совершил несколько убийств и преступлений против половой неприкосновенности малолетних девочек на территории Новосибирской области в 2018 году.

7 февраля сообщалось, что в Якутске 68-летний российский пенсионер пойдет под суд за серию изнасилований девушек и школьниц.