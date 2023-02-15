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13:38, 15 февраля 2023Бывший СССР

Из Эстонии выслали организатора «Бессмертного полка»

Эстония выслала из страны организатора акций «Бессмертный полк» Чаулина

Фото: Вадим Анцупов / РИА Новости

В Эстонии лишили вида на жительство и выслали из страны лидера некоммерческой организации «Российские соотечественники в Европе», организатора акций «Бессмертный полк» в республике Сергея Чаулина. Об этом сообщили в пресс-службе эстонского департамента полиции безопасности, передает «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что Чаулин покинул Эстонию вечером во вторник, 14 февраля. Там также отметили, что в республике он проживал на основании долгосрочного вида на жительство, и обвинили его в многолетнем разжигании «национальной и политической ненависти под знаменем антифашистского движения».

Сам Чаулин заявил, что в настоящее время находится в России. «Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты "Бессмертного полка". Там были сотрудники КаПо (полиции безопасности). Мне предъявили обвинения на 30 страницах, забрали телефон, документы и выслали», — рассказал он.

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Алевтина Запольская
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