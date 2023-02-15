Хакерская группировка из Израиля вмешалась в выборы более чем в 30 странах

Haaretz: группировка хакеров из Израиля вмешалась в выборы более чем в 30 странах

Израильская хакерская группировка «Команда Хорхе», которой руководит бывший сотрудник спецслужб Израиля Таль Ханан, вмешалась в выборы более чем в 30 странах. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на лидера группировки.

Расследование, посвященное группировке «Команда Хорхе», опубликовали ряд изданий, включая Haaretz, Le Monde и Der Spiegel. По информации журналистов, группа хакеров вмешалась более чем в 30 кампаний по всему миру, включая президентские выборы. В материале отмечается, что лидером «Команды Хорхе» является экс-оперативник израильских спецслужб Таль Ханан.

Представители СМИ связались с группировкой под видом потенциальных клиентов. Ханан сообщил журналистам, что команда оказывает услуги спецслужбам, политическим партиям и частным компаниям, которые хотят тайно манипулировать общественным мнением. Для этого у группы есть «армия из тысяч поддельных учетных записей в соцсетях».

Лидер группировки рассказал, что его команда взламывает аккаунты политических конкурентов заказчиков в мессенджере Telegram и электронной почте Gmail и собирает данные о них. «Команда Хорхе» также предлагает услуги по размещению заказных статей в СМИ, охваты которых группа искусственно увеличивает при помощи ботов.

По словам Ханана, сейчас группировка работает над выборами в одной из африканских стран. «Мы провели 33 президентские кампании, 27 из которых были успешными», — отметил он.

Помимо этого, как подчеркнул лидер «Команды Хорхе», группировка сотрудничала с британской компанией Cambridge Analytica, которая стала известна после того, как выяснилось, что она поддерживала президентскую кампанию экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году. В материале сообщается, что цена услуг хакеров варьируется от 6 до 15 миллионов евро.

Летом 2019 года компанию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) оштрафовали на пять миллиардов долларов за передачу персональной информации миллионов пользователей фирме Cambridge Analytica, занимающейся политическим консалтингом. Сообщалось, что сотрудники организации использовали эти данные в интересах предвыборной кампании Трампа.