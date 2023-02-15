IT-компания потребовала с бывшей сотрудницы 34 миллиона рублей

Bloomberg: IBM потребовала полмиллиона долларов с бывшей сотрудницы, ушедшей к конкуренту

Корпорация IBM подала в суд на бывшего топ-менеджера своей дочерней компании в Таиланде Патамы Чантарук, утверждая, что та должна выплатить IT-компании почти полмиллиона долларов (более 34 миллионов рублей), пишет Bloomberg.

В иске технологический гигант заявил, что Чантарук нарушила свой контракт, когда согласилась на руководящую должность в Accenture (конкурент IBM). IT-гигант утверждает, что заплатил бывшей сотруднице 470 000 долларов в обмен на то, что та будет защищать конфиденциальную информацию компании и не перейдет к конкурентам. IBM потребовала у Чантарук вернуть деньги, но она отказалась.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер Baker McKenzie Игорь Макаров отсудил 35 миллионов рублей за незаконное увольнение. Это беспрецедентно высокая сумма для трудовых споров.

Baker McKenzie сообщила о своем уходе с российского рынка в марте прошлого года. Подразделения компании в Москве и Санкт-Петербурге стали самостоятельными юрфирмами, там Макаров работать не захотел.