Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:53, 15 февраля 2023Экономика

IT-компания потребовала с бывшей сотрудницы 34 миллиона рублей

Bloomberg: IBM потребовала полмиллиона долларов с бывшей сотрудницы, ушедшей к конкуренту

Фото: Shutterstock

Корпорация IBM подала в суд на бывшего топ-менеджера своей дочерней компании в Таиланде Патамы Чантарук, утверждая, что та должна выплатить IT-компании почти полмиллиона долларов (более 34 миллионов рублей), пишет Bloomberg.

В иске технологический гигант заявил, что Чантарук нарушила свой контракт, когда согласилась на руководящую должность в Accenture (конкурент IBM). IT-гигант утверждает, что заплатил бывшей сотруднице 470 000 долларов в обмен на то, что та будет защищать конфиденциальную информацию компании и не перейдет к конкурентам. IBM потребовала у Чантарук вернуть деньги, но она отказалась.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер Baker McKenzie Игорь Макаров отсудил 35 миллионов рублей за незаконное увольнение. Это беспрецедентно высокая сумма для трудовых споров.

Baker McKenzie сообщила о своем уходе с российского рынка в марте прошлого года. Подразделения компании в Москве и Санкт-Петербурге стали самостоятельными юрфирмами, там Макаров работать не захотел.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В ФРГ назвали апогеем бессилия отказ расследовать взрывы на «Северных потоках»
Подозреваемого в убийствах двух женщин арестовали через 42 года
Минобороны показало кадры боя российских десантников за опорный пункт ВСУ
Россиянам раскрыли распространенные ошибки при принятии душа
Появились подробности о состоянии отца Овечкина
В России выявили максимальное с середины октября число случаев COVID-19
Танец девушки в боди и ботфортах в центре Москвы возмутил пользователей сети
На Украине решили передать ВСУ тонны российских товаров
Россияне назвали стоимость квартиры мечты
Баку обвинил Ереван в привлечении детей в вооруженные силы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.