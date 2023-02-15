Ивлеева вышла в свет в прозрачном платье

Российская блогерша Анастасия Ивлеева посетила вечеринку в Нью-Йорке в прозрачном платье

Российская телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева вышла в свет в откровенном платье. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

31-летняя знаменитость поделилась серией фото с вечеринки в Нью-Йорке, посвященной Дню святого Валентина. Так, инфлюэнсерша посетила мероприятие в комплекте шелкового нижнего белья красного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что к бюстгальтеру пришита черная прозрачная ткань, оформленная кружевами. Свой наряд блогерша дополнила маленькой красной сумкой. Также она подвела глаза черным карандашом, а волосы уложила в пучок.

Данная публикация набрала 255 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев.

Ранее Ивлеева назвала один из своих комплексов. Знаменитость показала подписчикам старое фото, на котором позирует в коричневой кожаной куртке с меховым воротом, надетой поверх белого лонгслива и облегающих брюк того же цвета. В качестве обуви телезвезда выбрала высокие сапоги в тон верхней одежды. На размещенном кадре видно, что блогерша сделала начес и надела белый ободок на голову. «А что по начесу, ммм?! Мне кажется, у меня был синдром маленькой головы!» — пошутила она.