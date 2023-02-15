Умер сценарист сериалов «Секретные материалы» и «Ганнибал» Джефф Влэминг

На 64-м году жизни умер сценарист сериала «Секретные материалы» Джефф Влэминг

На 64-м году жизни умер американский продюсер и сценарист Джефф Влэминг, работавший над такими сериалами, как «Секретные материалы» и «Ганнибал». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, кинематографист скончался 30 января. Причиной его смерти стал рак, с которым Влэминг боролся с начала 2021 года.

Джефф Влэминг работал над созданием 41 телевизионного проекта и являлся специалистом в области научной фантастики. Он выступал в качестве исполнительного продюсера и сценариста в сериалах «Сотня» (с 2018-го по 2020 год) и «Обломки» (2021).

Помимо этого, он являлся соавтором шоу «Волчонок» и «Изгой» и выступал сценаристом третьего и одиннадцатого сезонов проекта «Секретные материалы», выходившего на экраны с 1994-го по 2018 год. В 2014-м начал работать в качестве соисполнителя в сериале «Ганнибал» на канале NBC.

Сообщается, что кинематографист также играл в панк-группе и преподавал в Университете Южной Калифорнии.