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23:53, 15 февраля 2023Экономика

США решили выдвинуть своего кандидата на пост главы Всемирного банка

США заявили о желании выдвинуть своего кандидата на пост главы Всемирного банка

Вашингтон предложит своего кандидата на пост президента Всемирного банка (ВБ) вместо решившего уволиться Дэвида Малпасса. Соответствующее заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен. Оно опубликовано на сайте министерства.

Йеллен выразила надежду, что исполнительный комитет ВБ проведет «прозрачный, основанный на заслугах и быстрый процесс» выборов кандидатов на пост нового главы организации. «Мы предложим кандидата, который возглавит Всемирный банк и продолжит его многолетнюю работу в сферах борьбы с крайней бедностью и продвижения общего процветания», — говорится в заявлении министра.

Глава Минфина поблагодарила Малпасса за работу и отметила, что под его руководством ВБ продвинул общие приоритеты, которые улучшили жизнь людей во всем мире. Она выделила его решительную поддержку Украины и оказание помощи афганскому народу, а также успешную деятельность организации по борьбе с климатом.

О решении Малпасса уволиться стало известно 15 февраля. Он покинет пост, когда подойдет к концу текущий финансовый год.

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Екатерина Подвигина
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