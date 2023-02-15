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21:28, 15 февраля 2023Мир

Итальянский политик объяснил критику Берлускони в адрес Зеленского

Итальянский политик Вальдегамбери: слова Берлускони о Зеленском отражают мнение итальянцев
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Член регионального совета итальянской области Венето Стефано Вальдегамбери объяснил критику экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Его слова передает РИА Новости.

По словам Вальдегамбери, слова Берлускони отражают мнение большинства итальянцев о Зеленском. Сославшись на результаты опросов, он подчеркнул, что жители Италии выступают «против войны и поставок оружия». «Сегодня я слышал от многих людей, что они поддерживают его заявление», — добавил он.

Сам Вальдегамбери высказал мнение, что для дипломатического решения конфликта, причиной которого стало «чье-то решение» не применять Минские соглашения, необходимо участие третьей стороны. Он подчеркнул, что в данной ситуации дипломатия полностью отсутствует, а Европа упустила возможность выступить в роли медиатора и теперь заплатит за это.

Ранее Сильвио Берлускони осудил политику Зеленского, подчеркнув, что если бы тот «прекратил нападать на две автономные республики Донбасса», то спецоперация бы не началась. Позже он выразил поддержку Киеву и призвал к дипломатическому решению конфликта.

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Марина Совина
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