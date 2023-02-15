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14:05, 15 февраля 2023Интернет и СМИ

Кудрявцева словами «гореть вам в аду» ответила на сообщения о своей смерти

Ведущая Кудрявцева прокомментировала сообщения о своей смерти словами «гореть вам в аду»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее близких обеспокоили фейковые сообщения СМИ, в которых говорилось о ее смерти. Соответствующую информацию она прокомментировала словами «гореть вам в аду», обращаясь к авторам материалов в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Вы просто конченные пидорасы! Гореть вам в аду только за то, что мама и сестра утром чуть с ума не сошли, пока я спала», — ответила Кудрявцева на ложные сообщения о своей кончине. Ведущая также добавила, что поспособствует удалению материала и найдет его авторов.

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Кудрявцева якобы скончалась в своем доме в окружении семьи.

В декабре 2022 года в сети также появился ролик с ложной информацией о смерти советского и российского юмориста Евгения Петросяна. Артист рассказал, что его близких и поклонников испугало фейковое видео, и назвал неизвестного создателя ролика извращенцем. Он также указал, что на этом канале присутствуют и другие видео с ложной информацией о смерти российских звезд.

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Олег Давыдов
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