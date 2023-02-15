Перечислены способы сделать отношения более страстными

Психолог Блэр призвала чаще заниматься спонтанным сексом, чтобы «подстегнуть» либидо

Чтобы «подстегнуть» либидо и сделать интимную жизнь более страстной, необходимо чаще заниматься спонтанным сексом и обязательно общаться друг с другом, уверена клинический психолог Бритни Блэр. Несколько других способов укрепить отношения она перечислила изданию Daily Mail.

По словам Блэр, вполне естественно, что в длительных моногамных отношениях уровень сексуального влечения у обоих партнеров снижается, и они реже занимаются спонтанным сексом. Чтобы повысить уровень упавшего либидо, надо не ждать, когда возникнет влечение, а чаще инициировать интимную близость. Психолог сослалась на клинические исследования, согласно которым пары, занимающиеся сексом минимум дважды в неделю, наиболее удовлетворены жизнью и своими отношениями.

Блэр призвала отказаться от идеи любой ценой достичь оргазма при каждом половом контакте и вместо этого сосредоточиться на самом процессе близости и на удовольствии от него. Партнерам важно чаще касаться друг друга, держаться за руки, целоваться, ласкать друг друга без последующего проникновения — эти действия способствуют пробуждению чувственности.

Также, по мнению Блэр, для сохранения отношений важно общаться и обсуждать любые сложности и конфликты.

Вы не умеете читать мысли, как и ваш партнер. Сделайте обсуждение отношений и сексуальной жизни регулярной практикой. Если хотите поговорить о чем-то непростом, например, о чем-то, что идет не так хорошо, подумайте, чтобы завести этот разговор за рулем или на прогулке. Легче быть уязвимым, когда вы не смотрите друг другу в глаза Бритни Блэр Клинический психолог

В то же время ссориться, искать компромиссы и мириться надо за пределами спальни, уверена Блэр. Это пространство должно быть безопасным местом, предназначенным исключительно для сна и половой близости. Специалистка рекомендовала тщательно продумать оформление, освещение и цветовую гамму спальни, чтобы в ней хотелось заниматься сексом.

Ранее акушер-гинеколог Бетти Акер оценила возможность заниматься сексом при инфекциях мочевыводящих путей. По ее словам, это не повод отказываться от половой жизни, если только болезнь не вызывает боли.