Кремль заявил о последовательности в решении вопросов доступности медицины

Песков заявил, что Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в РФ

Президент России Владимир Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 15 февраля, приводит РИА Новости.

«Он продолжает работать в Ново-Огарево, начнется день с открытия в режиме видеоконференции ряда объектов здравоохранения», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Он также рассказал, что глава Минздрава Михаил Мурашко отчитается о строительстве и реконструкции объектов здравоохранения.