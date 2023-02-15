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12:37, 15 февраля 2023Россия

Кремль заявил о последовательности в решении вопросов доступности медицины

Песков заявил, что Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в РФ

Фото: Владимир Новиков / Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин последовательно занимается вопросами доступности медицины в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в среду, 15 февраля, приводит РИА Новости.

«Он продолжает работать в Ново-Огарево, начнется день с открытия в режиме видеоконференции ряда объектов здравоохранения», — сообщил пресс-секретарь главы государства.

Он также рассказал, что глава Минздрава Михаил Мурашко отчитается о строительстве и реконструкции объектов здравоохранения.

Евгения Куликова
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