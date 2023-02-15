Дело сотрудников ЦНИИ Минобороны России о хищении миллионов отправили в суд

«Ъ»: СК завершил следствие по делу сотрудников ЦНИИ Минобороны об ущербе на 275 млн рублей

Московская гарнизонная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 275 миллионов рублей в 46-м Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Минобороны России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Свыше 300 томов засекреченных материалов переданы на рассмотрение во 2-й Западный окружной военный суд. По делу проходят 25 фигурантов из числа сотрудников ЦНИИ и Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

По данным следствия, фигуранты причастны к хищению средств, выделенных на государственную программу вооружения до 2027 года стоимостью более 19 триллионов рублей. Обвиняемые оформляли фиктивные договоры на проведение научно-исследовательских работ, а деньги похищали. Помимо этого, использовались преступные схемы с выплатой зарплат сотням «мертвых душ».

Фигуранты дела отрицают свою вину в инкриминируемых им деяниях.