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12:42, 15 февраля 2023Россия

Кремль прокомментировал расстрел медиков под Угледаром

Песков о том, знает ли Путин о расстреле медиков под Угледаром: получает информацию онлайн

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Президент России Владимир Путин получает всю информацию в режиме онлайн. Так на вопрос, знает ли глава государства о расстреле украинскими военными группы медиков под Угледаром, ответил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

О расстреле солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) группы медиков, которая направлялась в Угледар, стало известно 15 февраля. Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин подчеркнул, что опознавательные знаки медицинской службы не остановили украинских военных. По его словам, подобные случаи фиксировались и на других участках фронта.

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Никита Абрамов
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