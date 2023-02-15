Еще два депутата запрещенной на Украине партии сложили мандаты

Два депутата запрещенной на Украине партии ОПЗЖ сложили полномочия

Еще два депутата запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) сложили мандаты. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам спикера, свои полномочия сложили депутаты Наталья Королевская и Юрий Солод, которые в 2019 году пришли в парламент в составе ОПЗЖ.

«Заявления о сложении полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально. Лишение мандатов произойдет законным способом в соответствии с Конституцией Украины», — написал Стефанчук.

В заявлениях депутатов, фотографии которых опубликовал спикер, в качестве причин отставки указаны семейные обстоятельства и состояние здоровья.

Ранее стало известно, что украинский депутат от партии ОПЗЖ Игорь Абрамович сложил мандат. В Киеве понадеялись, его решение послужит примером иным украинским парламентариям запрещенной политсилы.