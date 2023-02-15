В США рассказали об отсутствии у Байдена плана подрыва «Северных потоков»

Журналист Херш: у США не было плана подрыва «Северных потоков», но имелась возможность

Известный журналист Сеймур Херш, ранее опубликовавший статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях, рассказал, что на момент встречи американского президента Джо Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем в феврале 2022 года у первого не был готов план подрыва «Северных потоков». Об этом он сообщил в интервью Berliner Zeitung.

«У нас, американцев, тогда не было разработанного плана, но мы знали, что у нас есть возможность его реализовать», — заявил он.

По его словам, специалисты Белого дома удостоверились в том, что смогут произвести дистанционный подрыв трубопроводов, а через несколько недель о том, что США располагают такой возможностью, рассказала замглавы Госдепа Виктория Нуланд. В феврале 2022 года, когда Байден проводил совместную пресс-конференцию с Шольцем, американский лидер предупредил, что если на Украину будет совершено нападение, то «Северного потока не будет», добавил Херш.

Журналист подчеркнул, что, несмотря на то, что операция по подрыву трубопроводов была секретной, Байден не удержался и раскрыл данные о возможностях Вашингтона, поскольку «он любит поболтать и иногда говорит то, чего не должен говорить».

Ранее Херш заявил, что Байден перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года из страха. По словам журналиста, многие участники этой операции считали ее безумной.