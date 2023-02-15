Россиянина осудили на пять лет за угрозы расправой подростку ради телефона

Под Челябинском дали 5 лет мужчине, угрожавшему ножом подростку и забравшему его телефон

В Челябинской области суд приговорил к пяти годам и десяти дням лишения свободы 39-летнего местного жителя за разбойное нападение на 15-летнего мальчика. Об этом в среду, 15 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 162 («Разбой») УК РФ.

По данным ведомства, в ноябре 2022 года фигурант прошел за подростком в подъезд и вошел с ним в лифт. Там он достал нож и стал угрожать школьнику расправой. Затем он забрал мобильный телефон потерпевшего и скрылся.

Ранее стало известно, что в Калужской области двое напали на сотрудников почты, угнали автомобиль и украли посылки.